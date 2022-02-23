Владислав Третьяк верит, что Родион Амиров справится с болезнью

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал «СЭ» новость об обнаружении опухоли головного мозга у нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.

«Хороший мальчик, перспективный. Мы с ним лично знакомы. Повторюсь, что ФХР его поддержит. Для меня это очень неприятная новость, но он молодой, думаю, организм справится. Мы любую помощь ему окажем, если надо», — сказал Третьяк «СЭ».

23 февраля стало известно, что Амиров отправился на лечение в Германию и пропустит остаток сезона КХЛ. 20-летний хоккеист получил травму в предсезонном матче. После ряда обследований у врачей возникло подозрение на опухоль.

В КХЛ Амиров провел в общей сложности 70 матчей и набрал 18 (10+8) очков.

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