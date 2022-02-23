Держись, Родион! Мы верим в тебя! У воспитанника «Салавата» обнаружили страшную болезнь

Родиона Амирова — опухоль мозга. Верим в победу над раком до конца.

Иногда ты заходишь в интернет и видишь информацию, которая бьет тебя как обухом по голове и заставляет на некоторое время прийти в состояние тотального шока. Но новость, совершенно неожиданно вышедшая сегодня в официальных соцсетях «Салавата Юлаева» и «Торонто», заставляет сжаться внутри себя абсолютно все:

« С сожалением вынужден сообщить, что у Родиона Амирова обнаружена опухоль мозга.

Родион перед сезоном-2021/22 вернулся в «Салават Юлаев» из КХЛ, но получил травму перед началом регулярного чемпионата. По ходу восстановления у него проявились симптомы нового заболевания, которые потребовали дополнительных исследований.

Сейчас Родион проходит курс лечения в Германии и пропустит остаток нынешнего сезона», — приводит слова заявления Дубаса сайт «Торонто».

Statement from Toronto Maple Leafs General Manager Kyle Dubas regarding Rodion Amirov’s medical condition. — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) February 23, 2022

Родион Амиров — пожалуй, самый талантливый воспитанник уфимской школы со времен Андрея Василевского. Впервые о легком техничном форварде все хоккейное сообщество услышало на юниорском чемпионате мира в 2019-м, когда он в тройке с Василием Подколзиным и Ильей Николаевым взвалил на себя роль главного снайпера сборной Владимира Филатова и вместе с ней выиграл серебряные медали. С тех пор энхаэловские скауты заговорили — в столице Башкирии растет еще один потенциально звездный российский вингер.

В «Салавате» к развитию самого талантливого юниора клубной вертикали относились довольно осторожно. В основу худощавый игровичок зашел еще при Николае Цулыгине, который редко поднимал его выше третьего звена и давал ему за матч около 10 минут игрового времени. Однако твердым игроком уровня КХЛ Амиров начал становиться уже при Томи Лямся. После назначения финна его игровое время выросло до 14 минут, которые помогли набрать 13 (9+4) очков в 39 матчах регулярки и съездить на свой единственный МЧМ в статусе лидера.

Вот только от нападающего, на которого «Торонто» потратило свой первый пик в первом раунде на драфте 2020 года, в родном клубе ждали несколько большего. Моментами Родион превращался в большого мастера, умеющего обыгрывать «один в один» за счет прекрасного катания и быстрых рук. Но зачастую из-за не самой выдающейся «физики» и мальчишеской верхней части тела он самоустранялся от силовой и проседал при игре в грязных зонах. Да и ни о какой стабильности в прошлой регулярке речи не шло.

Тем не менее, несмотря на свою сырость, Амиров прошлой весной поддался на уговоры Кайла Дубаса и решил подписать трехлетний контракт новичка с упакованным «Торонто». Правда, перед отъездом за океан башкирский нападающий вполне разумно решил, что еще один сезон ему стоит провести в родном клубе на правах аренды.

Этот сезон для Амирова должен был стать прорывным. Но уже в августе Родиона подкосил перелом ключицы, из-за которого он пропустил старт регулярки. А чуть позже по нему ударило злосчастное сотрясение, да еще и с переломом ключицы. Как результат — 3 (1+2) очка в 10 матчах — вряд ли на такой прогресс своего проспекта рассчитывали в «Мэйпл Лифс».

Волноваться болельщикам уфимцев стоило уже после того, как Амиров не сыграл ни одного контрольного матча за «Салават Юлаев» после Нового года. Впрочем, вряд ли кто-то мог представить, что организм башкирского таланта начала съедать злосчастная болезнь.

Врачи в победу Амирова над раком верят мало. Однако главное, что в нее верит сам нападающий, его семья и весь хоккейный мир. Пусть и редко, но чудеса случаются. За небольшой срок хоккейная семья уже потеряла Самвела Мнацяна и совсем молодого мальчишку Вилена Прокофьева. И как же хочется, чтобы Родион сказал смерти «нет».

« Я хочу думать только о хорошем и чтобы люди так же думали относительно моей болезни. Много людей болеют, и болеют тяжело. Я хочу вылечиться и стать примером для других, подарить людям надежду», — сказал Амиров в интервью Sportsnet.

Держись, Родион! Мы верим в тебя!