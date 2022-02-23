«Ждем его здоровым». Фетисов поддержал хоккеиста Амирова

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о выявлении опухоли мозга у нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.

«Прежде всего хочется пожелать здоровья! Врачи должны контролировать весь процесс восстановления. Парень с хорошим характером. Молодец, что продолжает тренировки! Красавчик! Ждем его здоровым. Есть проблемы, которые требуют решений от профессиональных людей. Если нужна любая помощь или поддержка, мы всегда готовы ее оказать», — сказал Фетисов «СЭ».

23 февраля стало известно, что Амиров отправился на лечение в Германию и пропустит остаток сезона КХЛ. 20-летний хоккеист получил травму в предсезонном матче. После ряда обследований у врачей возникло подозрение на опухоль.

В КХЛ Амиров провел в общей сложности 70 матчей и набрал 18 (10+8) очков.

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