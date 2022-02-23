Валерий Каменский заявил о готовности во всем помочь хоккеисту Амирову

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о выявлении опухоли мозга у нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.

«И команда, и КХЛ — все должны поддержать Амирова. Очень приветствуется, что он борется с этой болезнью и старается победить. Это мужественный характер. Желаю ему удачи в борьбе! Если нужно будет чем-то помочь, постараемся сделать все. Будем переживать!» — сказал Каменский «СЭ».

Ранее, 23 февраля, стало известно, что Амиров отправился на лечение в Германию и пропустит остаток сезона.

В КХЛ 20-летний Амиров провел в общей сложности 70 матчей и набрал 18 (10+8) очков.