Владислав Каменев: «Все сами все знают, на кого обращать внимание»
Нападающий ЦСКА Владислав Каменев рассказал о настрое на серию финала плей-офф Западной конференции против СКА.
— Подготовка продолжается: делаем все то же самое, что и в предыдущих раундах. Спокойно готовимся к следующей стадии.
— Насколько особенными будут для вас матчи против бывшей команды?
— Это уже будет не первый матч для меня против них, мы играли в сезоне. Как я говорил уже, думаю, что всегда, когда буду играть против Питера, будут принципиальные матчи.
— Владислав, как вам игра, наверняка смотрели: очень тяжело они играли против «Спартака», была маленькая результативность при классных нападающих.
— Мне понравилось, как «Спартак» играл, в первую очередь: хорошо держали шайбу, просто так не откидывались, много времени проводили в их зоне. Думаю, что «Спартак» много сил отобрал у СКА. Было видно, что матчи сложные, Питеру было тяжело играть.
— Было ли ощущение, что СКА стал действовать в более закрытой манере? Что-то изменилось в игре команды с тех пор, как вы там играли?
— Когда я там играл, в том году не особо много забивали. Думаю, что уже тогда была какая-то скованность в движении, не так много на атаку действовали. Больше обороне уделяли время.
— Удивили ли вас перемены в тренерском штабе СКА? Или чувствовали, что к этому шло, что Ротенберг займет место главного тренера?
— Не особенно. Думаю, что все догадывались, что в скором времени так может случиться. Для меня не было какого-то «вау», думаю, что это было ожидаемо.
— Своим защитникам и вратарям, что могли бы посоветовать: на кого из форвардов СКА обратить внимание?
— Все сами все знают, на кого обращать внимание. Может быть, кому-то подскажу что-то лично.
— На связи остаетесь с игроками СКА, что называется по-дружески, с теми, с кем общались?
— Сейчас за время плей-офф ни разу не списывались с ребятами. Во время сезона были на связи. Я уже рассказывал, что много общался с теми ребятами, с которыми в одной тройке играл. Да и с остальными были хорошие отношение: всегда, когда встречались — перекидывались парой фраз, болтали с удовольствием.
— ЦСКА еще ни разу не проиграл: это придает дополнительную уверенность или не стоит обращать на это внимание?
— Безусловно, это придает уверенность. Думаю, что каждый понимает, что нужно делать для этого в каждой игре, чтобы добиться победы. В последнем матче с «Динамо» команда показала характер, что можем выигрывать, не только ведя в счете, но и уступая. Я был очень рад, что победили в этом матче. При счете 0:3 сложно отыграться, тем более соперник «Динамо» — хорошие игроки там подобраны.
— Есть ли у вас личный план на серию?
— Личный план — выиграть серию. Все думают об одном — побеждать в каждом матче. В нашей команде каждый может забить. Буду рад, если любой другой игрок будет забивать. Самое главное, чтобы мы выигрывали.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|3 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|28.03
|19:30
|
Авангард – Металлург
|- : -