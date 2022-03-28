Владислав Каменев: «Все сами все знают, на кого обращать внимание»

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев рассказал о настрое на серию финала плей-офф Западной конференции против СКА.

— Подготовка продолжается: делаем все то же самое, что и в предыдущих раундах. Спокойно готовимся к следующей стадии.

— Насколько особенными будут для вас матчи против бывшей команды?

— Это уже будет не первый матч для меня против них, мы играли в сезоне. Как я говорил уже, думаю, что всегда, когда буду играть против Питера, будут принципиальные матчи.

— Владислав, как вам игра, наверняка смотрели: очень тяжело они играли против «Спартака», была маленькая результативность при классных нападающих.

— Мне понравилось, как «Спартак» играл, в первую очередь: хорошо держали шайбу, просто так не откидывались, много времени проводили в их зоне. Думаю, что «Спартак» много сил отобрал у СКА. Было видно, что матчи сложные, Питеру было тяжело играть.

— Было ли ощущение, что СКА стал действовать в более закрытой манере? Что-то изменилось в игре команды с тех пор, как вы там играли?

— Когда я там играл, в том году не особо много забивали. Думаю, что уже тогда была какая-то скованность в движении, не так много на атаку действовали. Больше обороне уделяли время.

— Удивили ли вас перемены в тренерском штабе СКА? Или чувствовали, что к этому шло, что Ротенберг займет место главного тренера?

— Не особенно. Думаю, что все догадывались, что в скором времени так может случиться. Для меня не было какого-то «вау», думаю, что это было ожидаемо.

— Своим защитникам и вратарям, что могли бы посоветовать: на кого из форвардов СКА обратить внимание?

— Все сами все знают, на кого обращать внимание. Может быть, кому-то подскажу что-то лично.

— На связи остаетесь с игроками СКА, что называется по-дружески, с теми, с кем общались?

— Сейчас за время плей-офф ни разу не списывались с ребятами. Во время сезона были на связи. Я уже рассказывал, что много общался с теми ребятами, с которыми в одной тройке играл. Да и с остальными были хорошие отношение: всегда, когда встречались — перекидывались парой фраз, болтали с удовольствием.

— ЦСКА еще ни разу не проиграл: это придает дополнительную уверенность или не стоит обращать на это внимание?

— Безусловно, это придает уверенность. Думаю, что каждый понимает, что нужно делать для этого в каждой игре, чтобы добиться победы. В последнем матче с «Динамо» команда показала характер, что можем выигрывать, не только ведя в счете, но и уступая. Я был очень рад, что победили в этом матче. При счете 0:3 сложно отыграться, тем более соперник «Динамо» — хорошие игроки там подобраны.

— Есть ли у вас личный план на серию?

— Личный план — выиграть серию. Все думают об одном — побеждать в каждом матче. В нашей команде каждый может забить. Буду рад, если любой другой игрок будет забивать. Самое главное, чтобы мы выигрывали.