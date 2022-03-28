Защитник Бычков вернется в «Локомотив» из «Амура»

Как стало известно «СЭ», защитник Роман Бычков по окончании сезона вернется в «Локомотив» из «Амура», за который он играл на правах аренды. Срок аренды завершается 30 апреля.

В этом сезоне 21-летний воспитанник ярославского хоккея дебютировал в КХЛ.

В 22 матчах регулярного чемпионата он сделал 2 результативные передачи и заработал показатель полезности «плюс 3».

Отметим, что в НХЛ права на игрока принадлежат «Бостону». «Мишки» выбрали Бычкова на драфте 2019 года под общим 154-м номером.