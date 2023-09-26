«Витязь» и «Торпедо» во вторник, 26 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на «Арене Балашиха» в Балашихе, московская область. Начало — 19:00 (по московскому времени).

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью сайта КХЛ, платной подписки КХЛ Prime, а также онлайн-сервисов «Окко» и «Кинопоиск».

Формальные события игры «Витязь» — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Витязь» находится на одиннадцатом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 3 очка. «Торпедо» набрало 15 очков и занимает 2 строчку в Западной конференции.

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