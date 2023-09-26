«Динамо Минск» и «Ак Барс» во вторник, 26 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на «Минск-Арене» в Минске. Начало — 19:10 (по московскому времени).

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью сайта КХЛ, КХЛ ТВ, а также онлайн-сервисов «Окко» и «Кинопоиск». Формальные события игры «Динамо Минск» — «Ак Барс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Динамо» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав семь очков в девяти играх. «Ак Барс» расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея 14 очков после девяти игр при разнице шайб 33:22.

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