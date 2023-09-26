«Динамо Минск» — «Ак Барс»: прямая трансляция матча КХЛ
«Динамо Минск» и «Ак Барс» во вторник, 26 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на «Минск-Арене» в Минске. Начало — 19:10 (по московскому времени).
Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью сайта КХЛ, КХЛ ТВ, а также онлайн-сервисов «Окко» и «Кинопоиск». Формальные события игры «Динамо Минск» — «Ак Барс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
«Динамо» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав семь очков в девяти играх. «Ак Барс» расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея 14 очков после девяти игр при разнице шайб 33:22.
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|11
|8
|3
|16
|2
|Торпедо
|9
|7
|2
|15
|3
|Локомотив
|10
|7
|3
|14
|4
|Спартак
|10
|6
|4
|13
|5
|Сочи
|9
|6
|3
|12
|6
|СКА
|10
|5
|5
|10
|7
|Куньлунь РС
|11
|5
|6
|10
|8
|ЦСКА
|10
|4
|6
|9
|9
|Северсталь
|8
|4
|4
|9
|10
|Динамо Мн
|9
|3
|6
|7
|11
|Витязь
|10
|1
|9
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|11
|7
|4
|16
|2
|Лада
|11
|6
|5
|14
|3
|Ак Барс
|9
|7
|2
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|14
|5
|Сибирь
|10
|6
|4
|13
|6
|Трактор
|11
|5
|6
|12
|7
|Авангард
|9
|5
|4
|11
|8
|Сал. Юлаев
|9
|5
|4
|10
|9
|Барыс
|10
|3
|7
|9
|10
|Амур
|9
|3
|6
|8
|11
|Адмирал
|9
|2
|7
|6
|12
|Нефтехимик
|10
|2
|8
|6
|26.09
|19:00
|
Витязь – Торпедо
|- : -
|26.09
|19:10
|
Динамо Мн – Ак Барс
|- : -
|26.09
|19:30
|
Спартак – Сочи
|- : -
|26.09
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -