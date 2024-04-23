«Витязь» продлил контракт с нападающим Савчиком

Нападающий «Витязя» Иван Савчик продлил контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба «Витязя», новое соглашение 23-летнего хоккеиста рассчитано на два сезона.

«Приятно, что «Витязь» предложим мне новый контракт! Очень рад, что остаюсь в этом клубе, мне все нравится, будем работать дальше! В первую очередь хочется исправиться за неудачу в прошедшем сезоне. Я надеюсь, что мы выполним поставленные перед нами задачи и хочется реабилитироваться перед нашими болельщиками!» — сказал Савчик.

Савчик дебютировал в КХЛ в сезоне-2023/24. Он провел за команду 62 матча и набрал 19 (9+10) очков.