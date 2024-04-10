Павел Десятков принял предложение возглавить «Витязь»

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев заявил, что ассистент главного тренера тольяттинской команды Павел Десятков принял предложение возглавить «Витязь».

«Павлу Десяткову поступило предложение о работе главным тренером «Витязя», он его принял, — цитирует Чеботарева ТАСС. — Честно говоря, я тоже придерживаюсь такой точки зрения, что не каждый день такие предложения поступают, это определенный карьерный рост. Я считаю, мы не имеем морального права его удерживать здесь. Со всеми он переговорил, всех поставил в известность, общее мнение такое, что никто не возражает против его перехода».

18 марта пост главного тренера «Витязя» покинул Дмитрий Рябыкин. Он возглавлял команду с октября 2023 года.

По итогам регулярного сезона КХЛ «Витязь» занял 11-е место в турнирной таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф.