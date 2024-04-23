«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Алексеевым

«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Егором Алексеевым, сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

В прошедшем ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 24-летний Алексеев провел 16 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка. В Кубке Гагарина у него 12 игр и 1 (0+1) очко.