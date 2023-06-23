«Витязь» объявил о подписании контракта с вратарем Устименко

«Витязь» подписал вратаря Кирилла Устименко.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Минувший сезон 24-летни голкипер провел в «Тракторе», сыграв 11 матчей в КХЛ. В 2017 Устименко стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира в составе сборной России. Также он имеет опыт выступлений за океаном, провел два сезона в Лиге Восточного побережья (ECHL) и Американской хоккейной лиге (АХЛ).