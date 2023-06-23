«Витязь» объявил о подписании контракта с нападающим Руденковым

В «Витязь» переходит нападающий Игорь Руденков.

Контракт с 28-летним игроком рассчитан до конца сезона-2023/24, сообщает пресс-служба клуба.

Воспитанник нижегородской школы хоккея, в составе «Чайки» становился чемпионом МХЛ, вице-чемпионом. Он выступал за молодежную и юниорскую сборную России.

В КХЛ выступал в «Торпедо», «Амуре», «Сочи» и «Металлург». В сезоне-2022/23 он провел в составе хабаровского клуба 29 матчей и набрал (4+4) очков.