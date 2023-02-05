«Витязь» обыграл «Нефтехимик» и продлил победную серию до пяти матчей

«Витязь» дома обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0.

В составе хозяев на второй минуте первого периода забил Владислав Кара. Вратарь «Нефтехимика» Андрей Тихомирова совершил 45 сэйвов.

«Витязь» набрал 70 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» — на 9-й строчке «Востока» с 61 очком.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Кара — 19 (Старков), 1:32 — 1:0.

Вратари: Дорожко — Тихомиров (58:27).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 46 (18+19+9) — 26 (10+4+12).

Судьи: Акузовский, Ромасько.

5 февраля. Балашиха. Арена Балашиха.