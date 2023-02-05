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Сегодня, 16:05

Тамбиев: «Идет неистовая борьба за плей-офф, поэтому я думаю, что очко нам не помешает»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:2 ОТ).

— Боевая хорошая игра, совершенно равная, но нам не повезло в овертайме — соперник по делу наказал нас. Мы не забили — нам забили, хотя там вопрос с Гутиком: очень такой спорный момент в овертайме. Но что сделаешь... Я на это повлиять не могу. Очко нам пригодится, идет неистовая борьба за плей-офф, поэтому я думаю, что очко нам не помешает. Жалко, что не два.

— Не показалось, что во время первого пропущенного гола команда как встала? То есть, Бек немного подержал шайбу, а команда не попыталась заблокировать, отобрать?

— Там неправильно сыграли в меньшинстве. Мы знали действия Бека в большинстве, но неправильно сыграли — за это Бек нас наказал.

— Почему решили сегодня поставить Хомченко? Это попытка сделать Серебрякова более свежим перед игрой с «Торпедо»?

— Потому что поставили. Хомченко играл хорошо.

— Насколько вы довольны игрой именно в своей зоне? Со стороны показалось, что игра была, наверное, близка к идеалу со стороны «Адмирала».

— «Адмирал» играет в такой хоккей в этом сезоне. Как сегодня играли мне понравилось: системность игры, выполнение, все, что мы от них требуем, вкладываем в них, они выполняли. Это наш хоккей.

— За счет чего удается «Адмиралу» вытаскивать концовки матчей с «Сибирью» в третьем периоде?

— Равная игры, на гол мы сегодня наработали, если так объективно говорить. По нашей статистике мы проиграли 30:32 — это то, что мы считаем. Может это разнится со статистикой КХЛ, но на гол мы наработали. Всего одно большинство было у нас — молодцы, реализовали. Хорошая игра, боевая. «Сибирь» хорошая команда, добротная, конкретная, здесь всем нелегко играть. Мы у «Сибири» шесть очков вроде взяли в этом сезоне, я думаю, это не плохо для «Адмирала»: восемь тяжело взять у Мартемьянова, шесть нормально. Двигаемся дальше, поедем в следующий город.

— У вас в начале второго периода было преимущество, однако показалось, что «Сибирь» вашей же игрой и не дала вам его реализовать. Действительно ли так отзеркалили вас?

— Два удаления и пропущенный гол. Нахватали удалений. Даже не два, а три удаления — там все по делу, надо сдерживать себя в удалениях. Цена их очень высока, вот «Сибирь» нас и наказала за наши нарушения правил.

Источник: https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/leonid-tambiev-boevaya-horoshaya-igra-sovershenno-ravnaya-no-nam-ne-povezlo-v-overtajme
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ХК Сибирь
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