Тамбиев: «Идет неистовая борьба за плей-офф, поэтому я думаю, что очко нам не помешает»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:2 ОТ).
— Боевая хорошая игра, совершенно равная, но нам не повезло в овертайме — соперник по делу наказал нас. Мы не забили — нам забили, хотя там вопрос с Гутиком: очень такой спорный момент в овертайме. Но что сделаешь... Я на это повлиять не могу. Очко нам пригодится, идет неистовая борьба за плей-офф, поэтому я думаю, что очко нам не помешает. Жалко, что не два.
— Не показалось, что во время первого пропущенного гола команда как встала? То есть, Бек немного подержал шайбу, а команда не попыталась заблокировать, отобрать?
— Там неправильно сыграли в меньшинстве. Мы знали действия Бека в большинстве, но неправильно сыграли — за это Бек нас наказал.
— Почему решили сегодня поставить Хомченко? Это попытка сделать Серебрякова более свежим перед игрой с «Торпедо»?
— Потому что поставили. Хомченко играл хорошо.
— Насколько вы довольны игрой именно в своей зоне? Со стороны показалось, что игра была, наверное, близка к идеалу со стороны «Адмирала».
— «Адмирал» играет в такой хоккей в этом сезоне. Как сегодня играли мне понравилось: системность игры, выполнение, все, что мы от них требуем, вкладываем в них, они выполняли. Это наш хоккей.
— За счет чего удается «Адмиралу» вытаскивать концовки матчей с «Сибирью» в третьем периоде?
— Равная игры, на гол мы сегодня наработали, если так объективно говорить. По нашей статистике мы проиграли 30:32 — это то, что мы считаем. Может это разнится со статистикой КХЛ, но на гол мы наработали. Всего одно большинство было у нас — молодцы, реализовали. Хорошая игра, боевая. «Сибирь» хорошая команда, добротная, конкретная, здесь всем нелегко играть. Мы у «Сибири» шесть очков вроде взяли в этом сезоне, я думаю, это не плохо для «Адмирала»: восемь тяжело взять у Мартемьянова, шесть нормально. Двигаемся дальше, поедем в следующий город.
— У вас в начале второго периода было преимущество, однако показалось, что «Сибирь» вашей же игрой и не дала вам его реализовать. Действительно ли так отзеркалили вас?
— Два удаления и пропущенный гол. Нахватали удалений. Даже не два, а три удаления — там все по делу, надо сдерживать себя в удалениях. Цена их очень высока, вот «Сибирь» нас и наказала за наши нарушения правил.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|60
|44
|16
|93
|2
|Торпедо
|59
|39
|20
|82
|3
|ЦСКА
|58
|37
|21
|80
|4
|Локомотив
|60
|35
|25
|78
|5
|Динамо М
|59
|34
|25
|77
|6
|Витязь
|58
|30
|28
|68
|7
|Северсталь
|59
|25
|34
|62
|8
|Динамо Мн
|60
|24
|36
|61
|9
|Спартак
|59
|25
|34
|58
|10
|Куньлунь
|59
|20
|39
|45
|11
|Сочи
|57
|7
|50
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|60
|36
|24
|77
|2
|Ак Барс
|59
|33
|26
|75
|3
|Автомобилист
|58
|32
|26
|73
|4
|Авангард
|59
|33
|26
|72
|5
|Металлург
|58
|30
|28
|70
|6
|Сал. Юлаев
|59
|30
|29
|69
|7
|Адмирал
|59
|29
|30
|67
|8
|Амур
|59
|28
|31
|63
|9
|Нефтехимик
|59
|28
|31
|61
|10
|Трактор
|59
|25
|34
|58
|11
|Барыс
|61
|25
|36
|57
|5.02
|12:30
|
Сибирь – Адмирал
|2 : 1 ОТ
|5.02
|14:00
|
Витязь – Нефтехимик
|1 : 0
|5.02
|15:00
|
Металлург – Трактор
|- : -
|5.02
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|5.02
|17:30
|
Куньлунь – Ак Барс
|- : -
|5.02
|17:30
|
ЦСКА – Барыс
|- : -