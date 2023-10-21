«Витязь» — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

«Витязь» и «Локомотив» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Балашихе. Хозяева победили со счетом 2:1.

Видео лучших моментов матча «Витязь» — «Локомотив» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Локомотив» потерпел третье поражение подряд.

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