Главный тренер «Витязя» Рябыкин: «Мы победили «Локомотив» за счет характера и неуступчивости»

Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин похвалил игроков команды после матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:1).

«Очень хороший матч. Мне понравилась самоотдача ребят, здорово сыграли против такого сильного соперника. Очень понравился матч. Мы победили за счет характера, неуступчивости. Ребята выполняли то задание, которое им дали», — приводит пресс-служба КХЛ слова Рябыкина.

«Витязь» набрал 14 очков за 21 матч и замыкает турнирную таблицу Западной конференции. 24 октября команда Рябыкина в гостях сыграет с московским «Динамо».