Быков о словах Матыцина: «Цель — создать условия, при которых у родителей не будет стимула отправлять детей за рубеж»
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова министра спорта РФ Олега Матыцина, который заявил, что в России разработают правовые акты, регулирующие отъезд молодых хоккеистов за границу.
«Цель — создать условия, при которых наши юные хоккеисты развивались бы в нашей стране, и у родителей не было стимула отправлять их за рубеж. Наши тренеры хорошо работают. Если мы видим, что идет спрос на наших игроков в североамериканских или европейских лигах, значит качество наших ребят соответствует международному уровню. Но правовые аспекты действительно надо урегулировать. Задача министерства спорта и ФХР разобраться в ситуации с деятельностью агентов и ее регламентировать. Хорошо, что наши руководители в лице Олега Матыцина взяли это на контроль. Уверен, что теперь все будет регламентировано», — сказал Быков «СЭ».
Выступая в Перми на форуме «Россия — спортивная держава», Президент России Владимир Путин заявил, что нужно понять, что делать с «дельцами от хоккея», которые отправляют юных спортсменов за границу. Глава государства поручил разобраться с этим вопросом Минспорту и главе ФХР Владиславу Третьяку.
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