«Витязь» обыграл «Локомотив» в КХЛ
«Витязь» дома одержал победу над «Локомотивом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
Победу хозяевам принесли голы Скотта Уилсона и Ивана Ежова. Единственную шайбу «Локомотива» забросил Максим Шалунов.
«Витязь» (14 очков) продолжает замыкать таблицу Западной конференции КХЛ после 21 матча. «Локомотив» (29) занимает второе место на «Западе».
В следующем матче ярославцы дома сыграют со СКА. Игра пройдет 23 октября. «Витязь» на день позже в гостях сыграет с московским «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Голы: Уилсон — 2 (Рой, Барак), 26:41 — 1:0. Ежов — 1 (бол., Кара, Рой), 34:25 — 2:0. Шалунов — 8 (Каюмов), 55:15 — 2:1.
Вратари: Дорожко — Бочаров (58:48).
Штраф: 4 — 9.
Броски: 14 (3+9+2) — 28 (7+7+14).
Судьи: Оленин, Раводин.
21 октября. Балашиха. Арена Балашиха. 4464 зрителя.
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