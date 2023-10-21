«Витязь» обыграл «Локомотив» в КХЛ

«Витязь» дома одержал победу над «Локомотивом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Скотта Уилсона и Ивана Ежова. Единственную шайбу «Локомотива» забросил Максим Шалунов.

«Витязь» (14 очков) продолжает замыкать таблицу Западной конференции КХЛ после 21 матча. «Локомотив» (29) занимает второе место на «Западе».

В следующем матче ярославцы дома сыграют со СКА. Игра пройдет 23 октября. «Витязь» на день позже в гостях сыграет с московским «Динамо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Голы: Уилсон — 2 (Рой, Барак), 26:41 — 1:0. Ежов — 1 (бол., Кара, Рой), 34:25 — 2:0. Шалунов — 8 (Каюмов), 55:15 — 2:1.

Вратари: Дорожко — Бочаров (58:48).

Штраф: 4 — 9.

Броски: 14 (3+9+2) — 28 (7+7+14).

Судьи: Оленин, Раводин.

21 октября. Балашиха. Арена Балашиха. 4464 зрителя.