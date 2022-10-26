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Сегодня, 21:18

«Витязь» одержал волевую победу над «Куньлунем»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Витязь» одержал волевую победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3.

Подмосковная команда проигрывала по ходу первого периода со счетом 0:2, но смогла переломить ход встречи.

В составе победителей голами отметились нападающие Станислав Яровой и Александр Яремчук, который оформил дубль, а также защитники Джереми Рой и Егор Воронков.

За «Куньлунь» забивали нападающие Брэндон Йип, Девин Броссо и Клифф Пу.

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«Витязь» (Подольск) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:3 (1:2, 2:1, 2:0)

Голы: Йип — 8 (Родуолд), 14:41 — 0:1. Броссо — 6 (Кейн, Уэрек), 15:11 — 0:2. Яровой — 3 (Яремчук), 16:41 — 1:2. Яремчук — 6 (Рой, Васильев), 20:46 — 2:2. Рой — 5 (бол., Старков, Авцин), 24:54 — 3:2. Пу — 2 (Локхарт, Лесли), 38:13 — 3:3. Воронков — 3 (Аркалов, Кара), 52:08 — 4:3. Яремчук — 7 (п.в., Старков), 59:31 — 5:3.

Вратари: Дорожко — Смит (58:31 — 59:31).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 28 (10+9+9) — 25 (10+7+8).

Судьи: Беляев, Бондарь.

26 октября. Балашиха. Арена Балашиха.

ХК Витязь
ХК Куньлунь Ред Стар
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Витязь – Куньлунь
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