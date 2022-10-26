«Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом», «Металлург» встретится с «Автомобилистом» в КХЛ

В среду, 26 октября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. Расписание и результаты (время начала — московское):

17.00. «Металлург» — «Автомобилист»

17.00. «Салават Юлаев» — «Ак Барс»

19.00. «Торпедо» — «Динамо» Мск

19.30. «Витязь» — «Куньлунь»

19.30. СКА — «Нефтехимик»

19.30. «Сочи» — «Трактор»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут