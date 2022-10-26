Вратарь «Салавата Юлаева» Ежов: «Нужно наслаждаться тем, что дают играть»
Вратарь «Салавата Юлаева» Илья Ежов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Вы сделали сегодня 31 спасение. Какой период получился самым сложным для вас?
— Все три периода были непростыми. Наши защитники здорово ловили на себя шайбы. Цена моих сейвов — болячки наших ребят.
— Что произошло в эпизоде с пропущенной шайбой, это ошибка молодого игрока?
— Бывают такие моменты, это хоккей. Просто выбили шайбу. Самое главное, что мы не расслабились. Алалыкин здорово отыграл матч, потащил вперед в третьем периоде, не расслабился.
— У вас пятиматчевая победная серия. За счет чего удалось добиться такого результата?
— Командный дух, оборона, большинство и меньшинство. Это ключевые моменты.
— Вы много матчей сыграли подряд без замен. Как ваше состояние?
— Уже привыкаешь. Я тринадцать лет в лиге, не первый раз играю такие серии. Надеюсь, не последний. Нужно наслаждаться тем, что дают играть.
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