Виталий Прошкин прокомментировал игру нападающего ЦСКА Александра Попова в матчах со СКА
Двукратный чемпион мира Виталий Прошкин в интервью «РБ Спорт» прокомментировал игру нападающего ЦСКА Александра Попова. 41-летний хоккеист забрасывал шайбы во всех трех матчах финала Запада против СКА.
ЦСКА повел в серии со счетом 2-1. Следующая встреча пройдет в Москве 8 апреля. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.
— Вы много играли против Александра Попова и в КХЛ, и еще в Суперлиге. Вас удивляет, что он продолжает не только выступать на высоком уровне, но и показывать такой хоккей?
— Я очень рад, что он в 41 год показывает такой уровень хоккея. За счет чего? Во-первых, за счет своего мастерства. Во-вторых, благодаря правильному подходу в питании, отдыхе и тренировочном процессе. Также некоторые игроки не так сильно подвержены травмами и могут долго выступать.
— Как вы думаете, благодаря чему ЦСКА смог добиться такой впечатляющей победы в последнем матче?
— СКА держал счет 2:0, а тут один пропущенный гол, второй... Ошибки и удаления — и все сразу меняется. Так же было в серии «Трактор» — «Салават Юлаев», когда у уфимской команды пошли ошибки и нарушения правил. Большинство и меньшинство в плей-офф очень многое решает. В ЦСКА ребята молодцы, дождались своих моментов, использовали и переломили ход матча. Но, думаю, в финале Запада еще ничего не ясно, счет в серии только 2-1.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|1 - 1
|
СКА - ЦСКА
|1 - 2
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|7.04
|17:00
|
Трактор – Металлург
|- : -