Виталий Прошкин прокомментировал игру нападающего ЦСКА Александра Попова в матчах со СКА

Двукратный чемпион мира Виталий Прошкин в интервью «РБ Спорт» прокомментировал игру нападающего ЦСКА Александра Попова. 41-летний хоккеист забрасывал шайбы во всех трех матчах финала Запада против СКА.

ЦСКА повел в серии со счетом 2-1. Следующая встреча пройдет в Москве 8 апреля. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

— Вы много играли против Александра Попова и в КХЛ, и еще в Суперлиге. Вас удивляет, что он продолжает не только выступать на высоком уровне, но и показывать такой хоккей?

— Я очень рад, что он в 41 год показывает такой уровень хоккея. За счет чего? Во-первых, за счет своего мастерства. Во-вторых, благодаря правильному подходу в питании, отдыхе и тренировочном процессе. Также некоторые игроки не так сильно подвержены травмами и могут долго выступать.