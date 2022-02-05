Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Борис Майоров прокомментировал решение КХЛ о досрочном завершении регулярного чемпионата сезона-2021/22.

«Очень сложная ситуация, поскольку при любом решении будут недовольные, — приводит слова Майорова Metaratings.ru. — КХЛ просчитала многие варианты и пришла к такому решению. Кто-то точно пострадал, особенно те клубы, которые сохраняли шансы попасть в плей-офф. Но таких клубов от силы две-три, не больше».

По его мнению, решение о досрочном завершении чемпионата является логичным.

«Через две недели заканчиваются Олимпийские игры. Клубы должны понимать начинается ли плей-офф или будут доиграны оставшиеся матчи. У меня был свой вариант, однако меня никто не спрашивал. Я предложил сократить количество встреч в плей-офф», — сказал он.

Сегодня, 5 февраля, КХЛ выступила с решением не доигрывать регулярный чемпионат и начать плей-офф 1 марта.