«Другого выхода нет». Вайсфельд о досрочном завершении регулярки КХЛ
Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение о досрочном завершении регулярного сезона КХЛ.
«Я не удивлен отменой регулярного чемпионата. Все к этому шло, уже несколько раз обсуждали эту тему. Конечно, проводить плей-офф, не закончив регулярный чемпионат, неправильно, но в этой ситуации нет другого выхода. Если бы он был, его рассмотрели. Из-за того, что не стали играть в олимпийскую паузу, лига оказалась в безвыходном положении. При этом чемпионат заканчивать надо, поэтому был предложен такой способ. Да, спортивный принцип страдает. Думаю, в руководстве КХЛ это решение приняли самостоятельно. Последние годы с клубами не очень советуются. Их просто ставят в известность. С моей точки зрения это неправильно, но такая в лиге философия. Да, такое решение было принято из-за того, что сейчас нет другого выхода. Был вариант играть в олимпийскую паузу, но этого не сделали. Я думал, что оставшиеся три игры будут проведены перед плей-офф. Это было бы логично, чтобы команды хотя бы чуть-чуть подготовились, но лига приняла другое решение», — сказал Вайсфельд «СЭ».
Сегодня, 5 февраля, КХЛ выступила с решением не доигрывать регулярный чемпионат и начать плей-офф 1 марта.
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|14
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|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
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|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
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|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
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|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|22.02
|15:30
|
Сибирь – Адмирал
|- : -
|22.02
|16:30
|
Барыс – Авангард
|- : -
|22.02
|17:00
|
Металлург – Автомобилист
|- : -
|22.02
|19:00
|
Ак Барс – Локомотив
|- : -
|22.02
|19:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|- : -
|22.02
|19:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -
|22.02
|19:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -
|22.02
|19:30
|
Динамо М – СКА
|- : -
|22.02
|19:30
|
Спартак – Трактор
|- : -
|22.02
|19:30
|
ЦСКА – Йокерит
|- : -
|22.02
|20:30
|
Динамо Р – Витязь
|- : -