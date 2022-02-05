«Другого выхода нет». Вайсфельд о досрочном завершении регулярки КХЛ

Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение о досрочном завершении регулярного сезона КХЛ.

«Я не удивлен отменой регулярного чемпионата. Все к этому шло, уже несколько раз обсуждали эту тему. Конечно, проводить плей-офф, не закончив регулярный чемпионат, неправильно, но в этой ситуации нет другого выхода. Если бы он был, его рассмотрели. Из-за того, что не стали играть в олимпийскую паузу, лига оказалась в безвыходном положении. При этом чемпионат заканчивать надо, поэтому был предложен такой способ. Да, спортивный принцип страдает. Думаю, в руководстве КХЛ это решение приняли самостоятельно. Последние годы с клубами не очень советуются. Их просто ставят в известность. С моей точки зрения это неправильно, но такая в лиге философия. Да, такое решение было принято из-за того, что сейчас нет другого выхода. Был вариант играть в олимпийскую паузу, но этого не сделали. Я думал, что оставшиеся три игры будут проведены перед плей-офф. Это было бы логично, чтобы команды хотя бы чуть-чуть подготовились, но лига приняла другое решение», — сказал Вайсфельд «СЭ».

Сегодня, 5 февраля, КХЛ выступила с решением не доигрывать регулярный чемпионат и начать плей-офф 1 марта.