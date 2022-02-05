Борис Михайлов поддержал решение КХЛ досрочно завершить регулярный чемпионат

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) досрочно завершить регулярный чемпионат.

«В этом предложении есть и положительные стороны, и отрицательные. Больше отрицательных, потому что недовольны команды, некоторые игроки. Но вынуждает ситуация, в которую попал весь мир: чемпионаты переносятся, соревнования сокращаются. Это же не самостоятельное решение, оно было вынесено на обсуждение», — приводит слова Михайлова ТАСС.

Также он заявил, что поддерживает решение КХЛ.

«Большинством голосов решили так, значит, надо продолжать жить и дальше играть. У каждого клуба есть свои интересы, кто-то недоволен распределением мест, девятая команда могла попасть в плей-офф. Закону надо подчиняться, я не думаю, что в КХЛ работают глупые люди, которые просто так принимают решения, поэтому я поддерживаю это решение», — добавил Михайлов.

В субботу, 5 февраля, КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата сезона-2021/22 из-за коронавируса и предложила распределять участников плей-офф по проценту набранных очков от максимально возможного их количества. Плей-офф предлагается начать 1 марта.