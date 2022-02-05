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Сегодня, 19:56

Борис Михайлов поддержал решение КХЛ досрочно завершить регулярный чемпионат

Анна Горшкова
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) досрочно завершить регулярный чемпионат.

«В этом предложении есть и положительные стороны, и отрицательные. Больше отрицательных, потому что недовольны команды, некоторые игроки. Но вынуждает ситуация, в которую попал весь мир: чемпионаты переносятся, соревнования сокращаются. Это же не самостоятельное решение, оно было вынесено на обсуждение», — приводит слова Михайлова ТАСС.

Также он заявил, что поддерживает решение КХЛ.

«Большинством голосов решили так, значит, надо продолжать жить и дальше играть. У каждого клуба есть свои интересы, кто-то недоволен распределением мест, девятая команда могла попасть в плей-офф. Закону надо подчиняться, я не думаю, что в КХЛ работают глупые люди, которые просто так принимают решения, поэтому я поддерживаю это решение», — добавил Михайлов.

В субботу, 5 февраля, КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата сезона-2021/22 из-за коронавируса и предложила распределять участников плей-офф по проценту набранных очков от максимально возможного их количества. Плей-офф предлагается начать 1 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/13628061
КХЛ
Борис Михайлов
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