Вей надеется, что «Барыс» изменит ситуацию в чемпионате

Канадский нападающий Линден Вей надеется, что «Барыс» изменит турнирное положение в регулярном чемпионате КХЛ в сезоне-2023/24.

«Слежу в этом сезоне за «Барысом». Посмотрел несколько его игр, так как у меня все еще много друзей в команде. Не ожидал, что этот сезон сложится для «Барыса» таким образом. Надеюсь, что они изменят ситуацию. Для этого есть еще много игр в сезоне», — приводит слова Вей Legalbet.kz.

«Барыс» (27 очков) после 35 матчей занимает предпоследнее место в Восточной конференции КХЛ.