«Авангард» обменял Шулака в «Адмирал»

Как ранее сообщал «СЭ», Либор Шулак покинул «Авангард» и вернулся в «Адмирал» в результате обмена. Омский клуб получит денежную компенсацию.

Шулак — лучший бомбардир «Адмирала» прошлого сезона. В 67 матчах чемпионата он набрал 40 очков (13+27) и стал лучшим снайпером среди защитников КХЛ.

В сезоне-2023/24 29-летний чешский хоккеист набрал 12 (4+8) очков в 31 матче за «Авангард» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.