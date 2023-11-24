Большинство руководителей клубов КХЛ — за расширение лиги

По результатам анонимного опроса руководителей клубов КХЛ, который провел «СЭ», большинство (15 из 21) выступают за расширение лиги.

Напомним, что в нынешнем сезоне в КХЛ после пятилетнего перерыва вернулась «Лада».