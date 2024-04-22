Величкин: «Локомотив» уже не сможет отыграться. «Магнитка» доказала, что она чуточку сильнее»

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал «СЭ» победу клуба над «Локомотивом» (2:1) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Локомотив» уже не сможет отыграться. «Магнитка» доказала, что она чуточку сильнее. Я думаю, что это был самый решающий матч, и надеюсь, что «Металлург» станет чемпионом. Не раздражает ли стиль игры «Локомотива»? Тот, кто любит хоккей, для того это красиво и круто. Очень серьезный нерв в этих матчах. Хорошая, быстрая и дисциплинированная игра. Мне очень понравилось», — сказал Величкин «СЭ».

Магнитогорцы повели в серии со счетом 3-0 и теперь находятся в шаге от Кубка Гагарина.

Следующая игра состоится 24 апреля в Ярославле.