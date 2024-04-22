Терещенко: «Посмотрим, как «Металлург» будет доводить дело до победы»

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал «СЭ» победу «Металлурга» над «Локомотивом» (2:1 ОТ) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Локомотив» играл здорово, но просто не забил. Серия не закончилась, все продолжается. Будем следить, как «Металлург» будет доводить дело до победы, а «Локомотив» выбираться из этой ситуации. Ничего еще не решено», — сказал Терещенко «СЭ».

Магнитогорцы повели в серии со счетом 3-0 и теперь находятся в шаге от Кубка Гагарина. Следующая игра состоится 24 апреля в Ярославле.

Софья Грецкая