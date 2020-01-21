Василий Подколзин: «СКА доминировал в игре с ЦСКА 40 минут»

Нападающий СКА Василий Подколзин прокомментировал свою первую шайбу в КХЛ и поражение от ЦСКА (2:3).

— Вы набрали первое очко в КХЛ за карьеру.

— Конечно, это приятно. Ситуация так сложилась — у меня был свободный лед. Так шайба и залетела. Я очень долго не забивал. Но команда проиграла — это плохо. Значит, нужно что-то менять. Обидно, что мы хорошо играли, но сами отдали матч. Мы доминировали над ЦСКА минут 40.

— Когда вы забивали, Ртищев изменил направление шайбы. Удача была на вашей стороне?

— Конечно. Не без этого.

— В прошлом сезоне ЦСКА выиграл все матчи регулярки у СКА. В этом году — проиграл только один. Это уже тенденция?

— Думаю, это дело одного матча. Будем работать.

— Как вам идея сыграть молодежной сборной на МВЗ КХЛ против взрослых?

— Теоретически это было бы интересно. Идея хорошая. Я читал об этом, даже лайкнул. (Алена Гребенькова)