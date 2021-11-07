Капитан «Динамо» Вадим Шипачев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:1).

— Выходили, настраивались, перед паузой хотелось выиграть. Знали, что Омск здорово играет. Нам очень нужна была эта победа. Сегодня отмечу всю команду. Здорово выполнили тренерскую установку. Ерема на последнем рубеже блестяще сыграл, — цитирует Шипачева сайт бело-голубых.

— Вокруг тебя ходило много негативных слухов, как ты воспринимал их?

— Сегодня же хороший «слух» утром вышел. То, что было, уже никто не помнит. Живем сегодняшним днем, все написали — все отлично. Готовимся провести хорошо эту неделю. Выходные, тренировки, будем готовиться и идти дальше.

— Как сам оценишь свою игру?

— Надо лучше играть. Буду лучше играть — будем больше побеждать. Сегодня все здорово сыграли, взяли два очка. Движемся дальше.

— Пауза в чемпионате насколько на пользу?

— Много игр сыграли за два месяца. График приличный, 27 игр прошло. Перелеты непростые. Конечно, она пойдет нам на пользу.

— С вами в звене играет Антон Ведин. У него не очень получалось в «Сибири». Какие его качества выделите?

— Ничего страшного, я тоже в «Вегасе» ничего не забивал. А он приехал — забивает, отдает. Хороший пацан! Впоряде!

— Когда ты играл с иностранцем, который не говорит по-русски?

— Я в «Вегасе» том же попрактиковался. Теперь шпрехаю вообще.

— Доволен тем, что один из твоих хороших знакомых Антон Белов пополнил состав команды?

— Антоха профессионал, хороший защитник. Нам нужны и защитники и нападающие. У нас мало народу из-за травм. Мы с Антоном летом общались. Уверен, он нам поможет.