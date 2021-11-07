Игорь Никитин: «Пока топчемся на одном месте»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:4 Б).

«Пока топчемся на одном месте. Конечно, тяжело психологически вести в счете и проиграть. Сильнее будем. Наша проблема не в расслабленности. Вопрос — как мы реагируем на ошибки, ведь хоккей состоит из ошибок. Пока мы как-то нервно на это реагируем и даем сопернику импульс. Насчет усталости — все команды одинаково играют. Я думаю, «Амур» не меньше нас устало. Нужно уметь на фоне усталости, последний это матч или первый. Не вижу в этом проблемы, это также мастерство.

Не можем отыграть на ноль? Это только вратарские нюансы. Мы не концентрируемся на том, чтобы отыграть на ноль. Выиграть — понятно, но качество игры нам не позволяет стабильно играть", — приводит слова тренера сайт КХЛ.