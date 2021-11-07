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Хартли рассказал о травме Каблукова

21:15
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (1:3).

«Поздравляю «Динамо» с победой. Мы хорошо играли, но они забросили первыми и отошли в оборону. Обе команды действовали хорошо. Плотная игра получилась.

К сожалению, Илья Каблуков получил травму. О его состоянии мы пока не знаем. Завтра обследование. Он сильно ударился об открытую калитку. Илья — боец, но он не смог продолжить игру. Это о многом говорит», — приводит слова тренера сайт «Динамо».

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/179113-aleksey_kudashov____distsiplinirovannaya_horoshaya_pobeda__

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Иван Шитик все материалы автора
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