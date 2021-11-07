Хартли рассказал о травме Каблукова
21:15
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (1:3).
«Поздравляю «Динамо» с победой. Мы хорошо играли, но они забросили первыми и отошли в оборону. Обе команды действовали хорошо. Плотная игра получилась.
К сожалению, Илья Каблуков получил травму. О его состоянии мы пока не знаем. Завтра обследование. Он сильно ударился об открытую калитку. Илья — боец, но он не смог продолжить игру. Это о многом говорит», — приводит слова тренера сайт «Динамо».
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/179113-aleksey_kudashov____distsiplinirovannaya_horoshaya_pobeda__
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