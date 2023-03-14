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Сегодня, 12:49

Шипачев: «У «Адмирала» хороший вратарь, команда здорово играет в защите»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев поделился ожиданиями от 1/2 финала Восточной конференции с «Адмиралом».

— Сейчас много говорят об «Адмирале», команда-сенсация. В этой серии вам предстоят многочасовые перелеты, насколько это тяжело?

— Соперник тоже летает, поэтому, ничего особенного. Владивосток — хоккейный город, там любят свою команду. Полетим и постараемся победить, -приводит слова Шипачева пресс-служба клуба.

— Четыре матча из четырех «Ак Барс» выиграл у «Адмирала» в регулярке. В этом отношении — удобный соперник?

— Плей-офф — это совсем другое, готовимся к первому матчу, не будем загадывать. У «Адмирала» хороший вратарь, команда здорово играет в защите.

«Адмирал» и «Ак Барс» первые два матча серии второго раунда плей-офф КХЛ проведут в Казани 16 марта (в 19.20 мск) и 18 марта (в 16.50 мск).

Источник: ХК Ак Барс
Вадим Шипачев
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
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