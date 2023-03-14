Шипачев: «У «Адмирала» хороший вратарь, команда здорово играет в защите»
Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев поделился ожиданиями от 1/2 финала Восточной конференции с «Адмиралом».
— Сейчас много говорят об «Адмирале», команда-сенсация. В этой серии вам предстоят многочасовые перелеты, насколько это тяжело?
— Соперник тоже летает, поэтому, ничего особенного. Владивосток — хоккейный город, там любят свою команду. Полетим и постараемся победить, -приводит слова Шипачева пресс-служба клуба.
— Четыре матча из четырех «Ак Барс» выиграл у «Адмирала» в регулярке. В этом отношении — удобный соперник?
— Плей-офф — это совсем другое, готовимся к первому матчу, не будем загадывать. У «Адмирала» хороший вратарь, команда здорово играет в защите.
«Адмирал» и «Ак Барс» первые два матча серии второго раунда плей-офф КХЛ проведут в Казани 16 марта (в 19.20 мск) и 18 марта (в 16.50 мск).
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 3
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|14.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|14.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -