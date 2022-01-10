Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

В «Тракторе» заявили, что поддержат любое решение КХЛ в ситуации с возможной приостановкой чемпионата

09:54
Теги:

Вице-президент «Трактора» Борис Видгоф в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможной приостановке чемпионата КХЛ из-за ситуации с коронавирусом.

«Единственное, что могу сказать — у «Трактора» будет такая же позиция, как у КХЛ. Надо понимать, сколько человек болеет. От этого все зависит. Клуб в любом случае поддержит любое решение, которое примет лига, ибо он обязан это сделать. Лига должна принять разумное решение, которое будет заботиться о здоровье игроков, чтобы мы могли дальше продолжать играть», — сказал Видгоф «СЭ».

С начала месяца были отменены 8 игр КХЛ: с участием «Йокерита», «Автомобилиста», «Салавата Юлаева», СКА, «Сочи», «Динамо» (Рига), «Авангарда», ЦСКА и «Локомотива».

Регулярный чемпионат должен завершиться 1 марта. В нем предусмотрена пауза с 24 января по 21 февраля на время хоккейного турнира Олимпиады в Пекине (9 — 20 февраля).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора
Читайте также
Бились на равных с великим ЦСКА, обыгрывали команды НХЛ. Русские клубы-призраки, сгинувшие навсегда
Глава МИД Германии заявила о несоответствии СП-2 требованиям ЕС
0
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное