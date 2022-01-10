В «Тракторе» заявили, что поддержат любое решение КХЛ в ситуации с возможной приостановкой чемпионата

Вице-президент «Трактора» Борис Видгоф в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможной приостановке чемпионата КХЛ из-за ситуации с коронавирусом.

«Единственное, что могу сказать — у «Трактора» будет такая же позиция, как у КХЛ. Надо понимать, сколько человек болеет. От этого все зависит. Клуб в любом случае поддержит любое решение, которое примет лига, ибо он обязан это сделать. Лига должна принять разумное решение, которое будет заботиться о здоровье игроков, чтобы мы могли дальше продолжать играть», — сказал Видгоф «СЭ».

С начала месяца были отменены 8 игр КХЛ: с участием «Йокерита», «Автомобилиста», «Салавата Юлаева», СКА, «Сочи», «Динамо» (Рига), «Авангарда», ЦСКА и «Локомотива».

Регулярный чемпионат должен завершиться 1 марта. В нем предусмотрена пауза с 24 января по 21 февраля на время хоккейного турнира Олимпиады в Пекине (9 — 20 февраля).