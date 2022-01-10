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Спортдиректор «Автомобилиста» — о возможной остановке КХЛ: «Хочется играть, но здоровье важнее»

09:44
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Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможной приостановке регулярного чемпионата КХЛ из-за ситуации с коронавирусом.

«У нас в команде сейчас ситуация выравнивается, но в целом по стране ничего хорошего в этом направлении сейчас нет. Если решат приостановить чемпионат, примем это. Сейчас подобное происходит во многих других странах. Мы что, исключение? Наш клуб более-менее волну отбил, но никто не застрахован от повторной заболеваемости. Здесь никто не застрахован.

Конечно, хочется играть, но здоровье людей важнее. Необходимо оценить положение всех клубов, ситуации в целом. Когда у нас все случилось, мы обращались в КХЛ за помощью. И лига помогает как может, но если сейчас пойдут такие обращения от многих команд, то сам чемпионат скомкается. Я даже не знаю, что там будет с Олимпиадой. Мы примем любое решение, которое выдвинут ФХР и КХЛ", — сказал Гросс «СЭ».

С начала месяца были отменены 8 игр КХЛ: с участием «Йокерита», «Автомобилиста», «Салавата Юлаева», СКА, «Сочи», «Динамо» (Рига), «Авангарда», ЦСКА и «Локомотива».

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Сергей Федоров все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное