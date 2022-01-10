Защитник «Нефтехимика» Воробьев рассказал, почему пропустил последние матчи

Защитник «Нефтехимика», вице-капитан команды Кирилл Воробьев рассказал о травме, из-за которой пропустил последние матчи.

— Кирилл, что же произошло в матче с ЦСКА?

— Обычная игра, в штатном режиме... В одном из эпизодов шайба попала в челюсть. После матча с нашим доктором съездили в больницу. Снимок показал, что сломана челюсть. Вот вся история, — приводит слова Воробьева сайт «Нефтехимика».

— Как проходит процесс лечения?

— Пока команда съездила в Сочи на игру, я пролежал в Москве в больнице. Наложили шины, без этого никак. Сказали воздержаться от ближайших игр. Надо, чтобы кость срослась.

— Тяжело, наверное, наблюдать за игрой партнеров со стороны?

— Не то слово. Всегда хочется быть в составе, выходить на лед, помогать команде. В этом сезоне, к сожалению, это не первая травма. До этого с ногой были проблемы. Тоже пришлось пропустить игры.