Защитник «Нефтехимика» Воробьев рассказал, почему пропустил последние матчи
Защитник «Нефтехимика», вице-капитан команды Кирилл Воробьев рассказал о травме, из-за которой пропустил последние матчи.
— Кирилл, что же произошло в матче с ЦСКА?
— Обычная игра, в штатном режиме... В одном из эпизодов шайба попала в челюсть. После матча с нашим доктором съездили в больницу. Снимок показал, что сломана челюсть. Вот вся история, — приводит слова Воробьева сайт «Нефтехимика».
— Как проходит процесс лечения?
— Пока команда съездила в Сочи на игру, я пролежал в Москве в больнице. Наложили шины, без этого никак. Сказали воздержаться от ближайших игр. Надо, чтобы кость срослась.
— Тяжело, наверное, наблюдать за игрой партнеров со стороны?
— Не то слово. Всегда хочется быть в составе, выходить на лед, помогать команде. В этом сезоне, к сожалению, это не первая травма. До этого с ногой были проблемы. Тоже пришлось пропустить игры.
Дополнительная информация:
https://hcnh.ru/news/club-life/kirill-vorobev-v-tom-chto-blokiruyu-broski-net-geroizma/
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