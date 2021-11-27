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Умер 16-летний хоккеист МХК «Динамо» Валентин Родионов

16:44
Валентин Родионов. Фото ХК «Динамо.
Валентин Родионов. Фото ХК «Динамо.
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27 ноября в реанимации скончался игрок МХК «Динамо» Валентин Родионов, сообщает сайт московского клуба. Спортсмену было 16 лет.

Во время матча Открытого первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА 2005 года рождения, 21 ноября, защитник бело-голубых после смены вернулся на скамейку и потерял сознание. Хоккеисту была оперативно оказана первая помощь, после чего Валентин был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован. На протяжении шести дней врачи боролись за жизнь воспитанника динамовской школы.

«Хоккейный Клуб «Динамо» Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Валентина. Это большая трагедия для всего динамовского хоккея. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении на сайте «Динамо».

Главный тренер молодежной команды московского «Динамо» Ярослав Люзенков в комментарии «СЭ» отреагировал на смерть Родионова.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/182335-ushel_iz__jizni_valentin_rodionov

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Иван Шитик все материалы автора
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