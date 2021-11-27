Матчи КХЛ, МХЛ и ЖХЛ 28 ноября начнутся с минуты молчания в память о 16-летнем хоккеисте «Динамо»

Все матчи КХЛ, МХЛ и ЖХЛ 28 ноября начнутся с минуты молчания в память об умершем 16-летнем хоккеисте «Динамо» Валентине Родионове. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

21 ноября во время матча Открытого первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА 2005 года рождения Родионов после смены вернулся на скамейку и потерял сознание. Он был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован.

27 ноября стало известно, что спортсмен скончался в реанимации.