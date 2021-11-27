Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Матчи КХЛ, МХЛ и ЖХЛ 28 ноября начнутся с минуты молчания в память о 16-летнем хоккеисте «Динамо»

17:43
Теги:

Все матчи КХЛ, МХЛ и ЖХЛ 28 ноября начнутся с минуты молчания в память об умершем 16-летнем хоккеисте «Динамо» Валентине Родионове. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

21 ноября во время матча Открытого первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА 2005 года рождения Родионов после смены вернулся на скамейку и потерял сознание. Он был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован.

27 ноября стало известно, что спортсмен скончался в реанимации.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/11/27/493250.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Воевал, пять раз бежал из ГУЛАГа, спас рукопись, удостоенную Нобелевской премии. История отца советской тяжелой атлетики
Впавший в кому российский турист умер в Турции
0