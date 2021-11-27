21-летний нападающий подписал контракт с минским «Динамо»

Белорусский форвард Никита Пышкайло подписал контракт с минским «Динамо». Соглашение рассчитано на три года, сообщает пресс-служба минчан.

В нынешнем сезоне 21-летний хоккеист дебютировал в КХЛ, где в 3 играх за «зубров» набрал 3 (1+2) очка.

В 25 играх за «Динамо-Молодечно» в его активе 13 (6+7) баллов.