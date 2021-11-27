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21-летний нападающий подписал контракт с минским «Динамо»

16:18
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Белорусский форвард Никита Пышкайло подписал контракт с минским «Динамо». Соглашение рассчитано на три года, сообщает пресс-служба минчан.

В нынешнем сезоне 21-летний хоккеист дебютировал в КХЛ, где в 3 играх за «зубров» набрал 3 (1+2) очка.

В 25 играх за «Динамо-Молодечно» в его активе 13 (6+7) баллов.

Дополнительная информация:

https://hcdinamo.by/

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Иван Шитик все материалы автора
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