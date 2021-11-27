21-летний нападающий подписал контракт с минским «Динамо»
16:18
Белорусский форвард Никита Пышкайло подписал контракт с минским «Динамо». Соглашение рассчитано на три года, сообщает пресс-служба минчан.
В нынешнем сезоне 21-летний хоккеист дебютировал в КХЛ, где в 3 играх за «зубров» набрал 3 (1+2) очка.
В 25 играх за «Динамо-Молодечно» в его активе 13 (6+7) баллов.
Дополнительная информация:
Читайте также
Воевал, пять раз бежал из ГУЛАГа, спас рукопись, удостоенную Нобелевской премии. История отца советской тяжелой атлетики
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю