Тренер МХК «Динамо» Люзенков высказался о смерти 16-летнего хоккеиста Родионова

Главный тренер молодежной команды московского «Динамо» Ярослав Люзенков в комментарии «СЭ» отреагировал на смерть 16-летнего защитника команды Валентина Родионова.

Ранее, 27 ноября, «Динамо» сообщило, что Родионов скончался в реанимации.

«Сейчас мне очень сложно что-то говорить... Парень был молодой и очень отзывчивый. Что случилось? Он выполнял свою работу... Не могу сейчас говорить об этом. Я же никогда в нем не видел никаких отрицательных качеств. Светлый и прекрасный парень», — сказал Люзенков «СЭ».

21 ноября в матче Открытого первенства Москвы «Динамо» — ЦСКА (команды 2005 года рождения) Родионов после смены вернулся на скамейку и потерял сознание. 16-летнему хоккеисту была оперативно оказана первая помощь, после чего Валентин был доставлен в клинику и экстренно прооперирован. На протяжении шести дней врачи боролись за жизнь воспитанника «Динамо».