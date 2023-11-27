В Петербурге назвали итоговую стоимость «СКА Арены»

Генеральный директор стадиона «СКА Арена» Дмитрий Сватковский рассказала, что новая арена стоит не менее 60 миллиардов рублей.

«Объект представляет одни из лучших технологий. Медиакуб — 850 квадратных метров, один из самых больших в Европе. Стоимость основного объекта составляет около 60 миллиардов рублей», — цитирует Сватковского РИА «Новости».

Арена строилась 36 месяцев, ее общая площадь составляет 182 тысячи квадратных метров. Вместимость стадиона — 21 540 зрителей.

Торжественное открытие «СКА Арены» запланировано на 9 декабря.

Ранее СКА одержал восьмую победу подряд в КХЛ и с 42 очками в 34 играх идет на пятой строчке.

СКА продлил победную серию до восьми матчей, обыграв «Торпедо»