СКА продлил победную серию до восьми матчей, обыграв «Торпедо»
СКА на своем льду обыграл «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 Б.
За нижегородскую команду в основное время голы забили Алексей Кручинин, Антон Силаев и Богдан Конюшков. Форвард гостей Максим Летунов набрал 2 (0+2) очка в этой встрече. У петербургской команды отличились Валентин Зыков, оформивший дубль, и Алекс Гальченюк, на счету которого также результативная передача. Автором победного буллита стал Зыков.
«Торпедо» сохраняет четвертое место в таблице Западной конференции (43 очка в 35 матчах). СКА одержал восьмую победу подряд в КХЛ и с 42 очками в 34 играх идет на пятой строчке.
27 ноября нижегородцы на выезде сыграют против «Трактора». Петербуржцы на следующий день дома встретятся с московским «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:3 Б (0:2, 0:1, 3:0, 0:0, 1:0)
Голы: Кручинин — 9, 1:12 — 0:1. Силаев — 3 (Летунов), 8:34 — 0:2. Конюшков — 3 (бол., Атанасов, Летунов), 34:37 — 0:3. Зыков — 6 (Бардаков), 40:34 — 1:3. Зыков — 7 (бол., Гальченюк), 45:21 — 2:3. Гальченюк — 11 (бол., Воробьев, Никишин), 55:30 — 3:3.
Победный буллит: Зыков.
Вратари: Маттссон (Серебряков, 8:34, 55:29 — 55:30) — Кульбаков.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 30 (7+9+13+1) — 25 (5+11+6+3).
Судьи: Гашилов, Раминг.
25 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12231 зритель.
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СКА – Торпедо
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