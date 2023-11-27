Принявший гражданство РФ канадский защитник «Амура» Ли продлил контракт с клубом
Защитник «Амура» Кэмером Ли продлил контракт с «тиграми», сообщает пресс-служба хабаровского клуба.
Новое соглашение с 26-летним игроком рассчитано до 30 апреля 2026 года.
В конце сентября канадец Ли получил гражданство РФ. Хоккеист выступает за «Амур» с 2022 года. До этого Ли два года выступал за фарм-клуб «Питтсбурга» в АХЛ.
В этом сезоне на его счету 12 (2+10) очков в 29 матчах ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
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Барыс – Витязь
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Автомобилист – Спартак
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