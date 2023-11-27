Принявший гражданство РФ канадский защитник «Амура» Ли продлил контракт с клубом

Защитник «Амура» Кэмером Ли продлил контракт с «тиграми», сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Новое соглашение с 26-летним игроком рассчитано до 30 апреля 2026 года.

В конце сентября канадец Ли получил гражданство РФ. Хоккеист выступает за «Амур» с 2022 года. До этого Ли два года выступал за фарм-клуб «Питтсбурга» в АХЛ.

В этом сезоне на его счету 12 (2+10) очков в 29 матчах ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.