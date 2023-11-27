Виктор Козлов: «Салават» всегда выходит играть против «Ак Барса» по-особенному»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов в интервью «СЭ» поделился мнением о характере матчей против «Ак Барса».
— После матча в Казани у вас 3 победы в четырех «Зеленых дерби» в этом сезоне. Насколько это для вас лично важно? Успели ли вы прочувствовать эту атмосферу?
— Я все прочувствовал, когда еще играл. Я знаю, что это важно для наших болельщиков, для Республики и Уфы. Поэтому команда всегда выходит играть по-особенному против «Ак Барса».
— Вам приходится как-то дополнительно настраивать ребят на эти матчи?
— Это уже в подсознании сидит у ребят, которые играют за «Салават Юлаев». Они понимают по ажиотажу перед игрой с «Ак Барсом». Видят, что происходит в городе, как болельщики готовятся к этой игре. Это передаётся команде тоже.
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|Сал. Юлаев
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|42
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|51
|2
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|4
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|35
|20
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|43
|5
|СКА
|34
|21
|13
|42
|6
|ЦСКА
|34
|19
|15
|40
|7
|Северсталь
|35
|15
|20
|35
|8
|Динамо Мн
|34
|15
|19
|34
|9
|Сочи
|36
|14
|22
|30
|10
|Куньлунь РС
|37
|12
|25
|29
|11
|Витязь
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|12
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|28
Результаты / календарь
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1.12
2.12
|27.11
|15:30
|
Сибирь – Куньлунь РС
|- : -
|27.11
|16:30
|
Барыс – Витязь
|- : -
|27.11
|17:00
|
Автомобилист – Спартак
|- : -
|27.11
|17:00
|
Трактор – Торпедо
|- : -
|27.11
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
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