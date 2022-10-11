В «Металлурге» ответили на вопрос о возможности обмена Голдобина

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил возможность обмена Николая Голдобина в другой клуб.

«Будем ли готовы отдать его в обмен? Посмотрим, кого предложат. На российском рынке нет обмена на данного игрока. Не каждая команда подойдет такому хоккеисту, как Голдобин. Плюс в том году мы видели, что Николай состоялся при помощи двух техничных канадцев. Ну а теперь надо его агенту задать вопрос: «Где такие хоккеисты, которые в связке с Голдобиным составят такую ударную силу?» — сказал Ласьков «СЭ».

Ранее, 10 октября, «СЭ» сообщал, что 27-летний Голдобин попросил обмена из-за конфликта с главным тренером команды Ильей Воробьевым.

В сезоне-2022/23 Голдобин принял участие в 11 матчах «Металлурга» из 16, на его счету 5 (2+3) очков.