КХЛ, 11 октября: «Автомобилист» выиграл у «Торпедо», СКА в овертайме победил минское «Динамо»

Регулярный чемпионат КХЛ.

11 октября, вторник

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:4 (0:0, 2:3, 0:1)

Голы: Мерфи — 5 (Сетдиков, Литовченко), 30:54 — 1:0. Зырянов — 1 (Уильямс, Шулак), 31:41 — 1:1. Червены — 6 (бол., Криштоф, Файзуллин), 32:58 — 1:2. Берлев — 1 (Червены, Чебыкин), 36:33 — 1:3. Ахияров — 1 (Спиридонов, Бек), 37:16 — 2:3. Берлев — 2 (п.в.), 59:47 — 2:4.

Вратари: Красоткин (57:47 — 59:47) — Серебряков.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 33 (10+11+12) — 22 (7+12+3).

Судьи: Кочетов, Фатеев.

11 октября. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 3025 зрителей.

«Барыс» (Астана) — «Куньлунь» (Пекин) — 0:5 (0:3, 0:2, 0:0)

Голы: Родуолд — 2 (бол., Йип, Вуд), 9:07 — 0:1. Йип — 6 (Челиос), 13:58 — 0:2. Кейн — 2 (мен.), 15:33 — 0:3. Лесли — 3 (бол., Вуд, Йип), 29:12 — 0:4. Ловерде — 1 (Николлс), 39:49 — 0:5.

Вратари: Гудачек (Бояркин, 15:33) — Смит.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (7+8+13) — 29 (11+9+9).

Судьи: Гамалей, Спирин.

11 октября. Астана. Барыс-Арена.

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Романцев — 5 (Кормье, Мэйсек), 18:15 — 1:0. Голышев — 7 (Белоусов, Кормье), 27:43 — 2:0. Неучев — 3 (Обидин), 38:21 — 3:0. Гончарук — 3 (Кручинин), 55:30 — 3:1. Голышев — 8 (п.в.), 57:46 — 4:1.

Вратари: Бобков — Гуска (57:16 — 57:46).

Штраф: 10 — 2.

Броски: 18 (7+7+4) — 34 (7+12+15).

Судьи: Прокуратов, Соин.

11 октября. Екатеринбург. Уралец.

«Нефтехимик» — «Трактор» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Яруллин — 2 (Альмквист, Шумаков), 44:25 — 0:1.

Вратари: Гарипов (58:38 — 59:09, 59:33) — Проскуряков.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 24 (9+8+7) — 32 (8+20+4).

Судьи: Мочалов, Юдаков.

11 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо Мн» (Минск) — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Волков — 8 (Бардаков, Пыленков), 5:55 — 1:0. Варфоломеев — 5 (Спунер, Емелин), 7:01 — 1:1. Гилмор — 1 (бол., Спунер, Варфоломеев), 35:55 — 1:2. Ожиганов — 5 (Галимов, Никишин), 42:52 — 2:2. Глотов — 3 (Жафяров), 61:44 — 3:2.

Вратари: Самонов — Шостак.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 30 (12+8+9+1) — 20 (8+3+9+0).

Судьи: Морозов, Оленин.

11 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

«Спартак» -«Витязь» — 19.30

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