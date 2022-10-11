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11 октября, 21:52

КХЛ, 11 октября: «Автомобилист» выиграл у «Торпедо», СКА в овертайме победил минское «Динамо»

Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Яшкин, Игорь Ожиганов и Марат Хуснутдинов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Регулярный чемпионат КХЛ.

11 октября, вторник

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:4 (0:0, 2:3, 0:1)
Голы: Мерфи — 5 (Сетдиков, Литовченко), 30:54 — 1:0. Зырянов — 1 (Уильямс, Шулак), 31:41 — 1:1. Червены — 6 (бол., Криштоф, Файзуллин), 32:58 — 1:2. Берлев — 1 (Червены, Чебыкин), 36:33 — 1:3. Ахияров — 1 (Спиридонов, Бек), 37:16 — 2:3. Берлев — 2 (п.в.), 59:47 — 2:4.
Вратари: Красоткин (57:47 — 59:47) — Серебряков.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 33 (10+11+12) — 22 (7+12+3).
Судьи: Кочетов, Фатеев.
11 октября. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 3025 зрителей.

«Барыс» (Астана) — «Куньлунь» (Пекин) — 0:5 (0:3, 0:2, 0:0)
Голы: Родуолд — 2 (бол., Йип, Вуд), 9:07 — 0:1. Йип — 6 (Челиос), 13:58 — 0:2. Кейн — 2 (мен.), 15:33 — 0:3. Лесли — 3 (бол., Вуд, Йип), 29:12 — 0:4. Ловерде — 1 (Николлс), 39:49 — 0:5.
Вратари: Гудачек (Бояркин, 15:33) — Смит.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 28 (7+8+13) — 29 (11+9+9).
Судьи: Гамалей, Спирин.
11 октября. Астана. Барыс-Арена.

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Голы: Романцев — 5 (Кормье, Мэйсек), 18:15 — 1:0. Голышев — 7 (Белоусов, Кормье), 27:43 — 2:0. Неучев — 3 (Обидин), 38:21 — 3:0. Гончарук — 3 (Кручинин), 55:30 — 3:1. Голышев — 8 (п.в.), 57:46 — 4:1.
Вратари: Бобков — Гуска (57:16 — 57:46).
Штраф: 10 — 2.
Броски: 18 (7+7+4) — 34 (7+12+15).
Судьи: Прокуратов, Соин.
11 октября. Екатеринбург. Уралец.

«Нефтехимик» — «Трактор» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Яруллин — 2 (Альмквист, Шумаков), 44:25 — 0:1.
Вратари: Гарипов (58:38 — 59:09, 59:33) — Проскуряков.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 24 (9+8+7) — 32 (8+20+4).
Судьи: Мочалов, Юдаков.
11 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо Мн» (Минск) — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Волков — 8 (Бардаков, Пыленков), 5:55 — 1:0. Варфоломеев — 5 (Спунер, Емелин), 7:01 — 1:1. Гилмор — 1 (бол., Спунер, Варфоломеев), 35:55 — 1:2. Ожиганов — 5 (Галимов, Никишин), 42:52 — 2:2. Глотов — 3 (Жафяров), 61:44 — 3:2.
Вратари: Самонов — Шостак.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 30 (12+8+9+1) — 20 (8+3+9+0).
Судьи: Морозов, Оленин.
11 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

«Спартак» -«Витязь» — 19.30

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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«Трактор» обыграл «Нефтехимик» и прервал серию из 5 поражений подряд

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Западная конференция И В П О
1 СКА 17 16 1 33
2 Динамо М 18 13 5 28
3 Витязь 17 10 7 23
4 Торпедо 16 10 6 21
5 Локомотив 16 9 7 21
6 Спартак 18 8 10 21
7 ЦСКА 16 9 7 21
8 Динамо Мн 17 7 10 17
9 Куньлунь 18 7 11 17
10 Северсталь 17 7 10 17
11 Сочи 15 3 12 8
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 17 12 5 25
2 Металлург 17 11 6 24
3 Сал. Юлаев 16 9 7 20
4 Ак Барс 16 8 8 19
5 Сибирь 18 8 10 18
6 Барыс 17 8 9 17
7 Адмирал 17 7 10 16
8 Трактор 18 6 12 14
9 Авангард 16 6 10 13
10 Нефтехимик 17 6 11 13
11 Амур 16 5 11 13
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Авангард – Амур
 - : -
13.10 16:30
Барыс – Адмирал
 - : -
13.10 17:00
Сал. Юлаев – Торпедо
 - : -
13.10 17:00
Трактор – Сибирь
 - : -
13.10 19:30
Локомотив – СКА
 - : -
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Витязь – ЦСКА
 - : -
13.10 19:30
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