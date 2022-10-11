КХЛ, 11 октября: «Автомобилист» выиграл у «Торпедо», СКА в овертайме победил минское «Динамо»
Регулярный чемпионат КХЛ.
11 октября, вторник
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:4 (0:0, 2:3, 0:1)
Голы: Мерфи — 5 (Сетдиков, Литовченко), 30:54 — 1:0. Зырянов — 1 (Уильямс, Шулак), 31:41 — 1:1. Червены — 6 (бол., Криштоф, Файзуллин), 32:58 — 1:2. Берлев — 1 (Червены, Чебыкин), 36:33 — 1:3. Ахияров — 1 (Спиридонов, Бек), 37:16 — 2:3. Берлев — 2 (п.в.), 59:47 — 2:4.
Вратари: Красоткин (57:47 — 59:47) — Серебряков.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 33 (10+11+12) — 22 (7+12+3).
Судьи: Кочетов, Фатеев.
11 октября. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 3025 зрителей.
«Барыс» (Астана) — «Куньлунь» (Пекин) — 0:5 (0:3, 0:2, 0:0)
Голы: Родуолд — 2 (бол., Йип, Вуд), 9:07 — 0:1. Йип — 6 (Челиос), 13:58 — 0:2. Кейн — 2 (мен.), 15:33 — 0:3. Лесли — 3 (бол., Вуд, Йип), 29:12 — 0:4. Ловерде — 1 (Николлс), 39:49 — 0:5.
Вратари: Гудачек (Бояркин, 15:33) — Смит.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 28 (7+8+13) — 29 (11+9+9).
Судьи: Гамалей, Спирин.
11 октября. Астана. Барыс-Арена.
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Голы: Романцев — 5 (Кормье, Мэйсек), 18:15 — 1:0. Голышев — 7 (Белоусов, Кормье), 27:43 — 2:0. Неучев — 3 (Обидин), 38:21 — 3:0. Гончарук — 3 (Кручинин), 55:30 — 3:1. Голышев — 8 (п.в.), 57:46 — 4:1.
Вратари: Бобков — Гуска (57:16 — 57:46).
Штраф: 10 — 2.
Броски: 18 (7+7+4) — 34 (7+12+15).
Судьи: Прокуратов, Соин.
11 октября. Екатеринбург. Уралец.
«Нефтехимик» — «Трактор» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Яруллин — 2 (Альмквист, Шумаков), 44:25 — 0:1.
Вратари: Гарипов (58:38 — 59:09, 59:33) — Проскуряков.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 24 (9+8+7) — 32 (8+20+4).
Судьи: Мочалов, Юдаков.
11 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо Мн» (Минск) — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Волков — 8 (Бардаков, Пыленков), 5:55 — 1:0. Варфоломеев — 5 (Спунер, Емелин), 7:01 — 1:1. Гилмор — 1 (бол., Спунер, Варфоломеев), 35:55 — 1:2. Ожиганов — 5 (Галимов, Никишин), 42:52 — 2:2. Глотов — 3 (Жафяров), 61:44 — 3:2.
Вратари: Самонов — Шостак.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 30 (12+8+9+1) — 20 (8+3+9+0).
Судьи: Морозов, Оленин.
11 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
«Спартак» -«Витязь» — 19.30
Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|17
|16
|1
|33
|2
|Динамо М
|18
|13
|5
|28
|3
|Витязь
|17
|10
|7
|23
|4
|Торпедо
|16
|10
|6
|21
|5
|Локомотив
|16
|9
|7
|21
|6
|Спартак
|18
|8
|10
|21
|7
|ЦСКА
|16
|9
|7
|21
|8
|Динамо Мн
|17
|7
|10
|17
|9
|Куньлунь
|18
|7
|11
|17
|10
|Северсталь
|17
|7
|10
|17
|11
|Сочи
|15
|3
|12
|8
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|17
|12
|5
|25
|2
|Металлург
|17
|11
|6
|24
|3
|Сал. Юлаев
|16
|9
|7
|20
|4
|Ак Барс
|16
|8
|8
|19
|5
|Сибирь
|18
|8
|10
|18
|6
|Барыс
|17
|8
|9
|17
|7
|Адмирал
|17
|7
|10
|16
|8
|Трактор
|18
|6
|12
|14
|9
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|10
|Нефтехимик
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|16
|5
|11
|13
|13.10
|16:30
|
Авангард – Амур
|- : -
|13.10
|16:30
|
Барыс – Адмирал
|- : -
|13.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Торпедо
|- : -
|13.10
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|- : -
|13.10
|19:30
|
Локомотив – СКА
|- : -
|13.10
|19:30
|
Витязь – ЦСКА
|- : -
|13.10
|19:30
|
Спартак – Динамо Мн
|- : -
|13.10
|19:30
|
Сочи – Нефтехимик
|- : -