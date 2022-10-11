В «Металлурге» провели переговоры с Голдобиным: «Коля готов играть за клуб»

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что Николай Голдобин готов играть дальше за клуб.

«У Голдобина есть контракт. То, что хочет агент, маловероятно. С Колей сегодня разговаривали: он готов играть за клуб, ему будет предоставлено время. Но нужно тоже доказывать то, что ты можешь, а не то, что хочешь», — сказал Ласьков «СЭ».

Ранее, 10 октября, «СЭ» сообщал, что 27-летний Голдобин попросил обмена из-за конфликта с главным тренером команды Ильей Воробьевым.

В сезоне-2022/23 Голдобин принял участие в 11 матчах «Металлурга» из 16, на его счету 5 (2+3) очков.